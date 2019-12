Juventus, forfait di Szczesny per problemi fisici: le ultime sull'infortunio

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus impegnata questo pomeriggio in casa contro l’Udinese, ha dovuto fare i conti con un forfait dell’ultimo minuto. Wojciech Szczesny è stato fermato da un fastidio alla spalla, e lo staff tecnico bianconero ha deciso di tenerlo precauzionalmente a riposo, facendo scendere in campo al suo posto Gianluigi Buffon. Nelle prossime ore, come accade di consueto, il portiere sarà sottoposto agli accertamenti per comprendere l’entità dell’infortunio e l’eventuale periodo di stop. Tra una settimana è in programma la sfida di Supercoppa contro la Lazio, e l’assenza del polacco sarebbe una brutta tegola per la ‘Vecchia Signora’.

