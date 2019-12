Lazionale, anche tra i baby: tre ragazzi dell'Under 16 convocati dall'Italia

Un mattone alla volta, la Lazio sta costruendo il suo futuro. Allo stesso tempo parallelo e intrecciato a quello dei talenti del suo settore giovanile, in grande crescita sotto tutti i punti di vista. Dopo gli ottimi risultati sul campo, tre ragazzi dell'Under 16 di Marco Alboni sono stati convocati dall'Italia per disputare il Torneo dei Gironi. Si tratta di Filippo Bedini, Giordano Rossi e Valerio Crespi, che raggiungeranno Coverciano martedì per disputare le sfide che dovrebbero tenersi fino al giovedì seguente. A riportarlo è il sito ufficiale della società biancoceleste.

