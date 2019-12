Roma - Lazio del 26/01, parte la vendita dei biglietti: info e prezzi

La Serie A resi noti da qualche giorno anticipi e posticipi dei prossimi turni di campionato. Tra questi, c'è anche Roma - Lazio, derby di ritorno che andrà in scena alla 21ª giornata: si giocherà domenica 26 gennaio, calcio d'inizio alle ore 18. Lo stadio - ovviamente - è l'Olimpico, al quale però i tifosi biancocelesti accederanno da ospiti. Ecco dunque tutte le info e le modalità per l'acquisto dei tagliandi per il derby, racchiuse nel comunicato della società:

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedi 16 dicembre saranno messi in vendita i tagliandi per la partita di campionato Roma- LAZIO in programma 26 gennaio alle ore 18:00".

I tagliandi si potranno acquistare solo direttamente presso i punti vendita VIVA TICKET della Regione Lazio:

- Sito Internet per visualizzare le altre regioni.

PER VEDERE LE DATE DELLA VENDITA GUARDA LA FOTO A FINE ARTICOLO

1) dal 16 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 - periodo di prelazione:

Gli abbonati alla stagione 2019-20 potranno acquistare i tagliandi in prelazione (non sul proprio posto) mostrando il documento e il proprio abbonamento in forma:

- cartacea su supporto lazio (voucher elettronico)

- o digitale con il segnaposto e la Tessera Millenovecento fidelity card.

2) dal 3 gennaio 2020 la vendita sarà libera:

PER VEDERE SETTORI E PREZZI GUARDA LA FOTO A FINE ARTICOLO

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Per i ragazzi under 14, è possibile esibire anche solo il tesserino sanitario, per gli altri minori più grandi, è necessario esibire in alternativa in originale o in copia:

- il documento di identificazione rilasciato dal Comune;

- carta d'identità;

- lo stato di famiglia con foto;

- il certificato di nascita con foto o il passaporto di un genitore (in cui compaia ovviamente il minorenne).

Il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro e con le disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.

Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

RESTRIZIONI SULLA VENDITA CHE VERRANNO ADOTTATE DALL' OSSERVATORIO SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:

- non saranno cedibili i tagliandi di curva nord, distinti nord ovest e nord est.

