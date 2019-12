Cagliari - Lazio, probabili formazioni: pochi dubbi per Inzaghi

SERIE A TIM

16A GIORNATA

CAGLIARI - LAZIO

Lunedì 16 dicembre ore 20.45, 'Sardegna Arena' di Cagliari

PROBABILI FORMAZIONI - Rolando Maran dovrà rinunciare agli squalificati Olsen e Rog, oltre agli infortunati Ceppitelli, Birsa, Cragno e Pavoletti; considerati i nomi out per il tecnico dei rossoblù la stagione del Cagliari assume sempre più le forme di un vero e proprio miracolo sportivo figlio però di una programmazione seria e non della fortuna. Attenzione al dubbio Castro che rappresenterebbe una perdita importante per gli isolani. Unico ballottaggio sulla corsia di destra tra Cacciatore e Faragò col primo leggermente favorito. Simone Inzaghi è tornato a far sognare i propri tifosi, questa Lazio così bella e convincente può veramente guardare in alto senza alcun timore; Inzaghi dovrà rinunciare per infortuni vari a Marusic, Lukaku e Patric. I big saranno tutti titolari lunedì sera a Cagliari, altro test della corsa Champions. Da valutare Vavro, uscito per un problema al ginocchio. Con il Cagliari occhio ai cartellini: sono diffidati Acerbi, Lulic, Leiva e Parolo, in caso di giallo salteranno la Supercoppa Italiana del 22 dicembre.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Indisponibili: Birsa, Pavoletti, Cragno, Ceppitelli

Squalificati: Olsen, Rog

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

ARBITRO: MARESCA

ASSISTENTI: LONGO - DI VUOLO

IV: ABISSO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI

RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi: "Turnover? Quest'anno abbiamo fatto altre scelte. Su Jony..."

Lazio, un all in sulla Champions che vale la pena tentare

TORNA ALLA HOMEPAGE