Juventus, Bernardeschi positivo al Covid: a rischio il match con il Napoli?

Proseguono le brutte notizie in casa Juventus. Dopo Demiral e Bonucci c'è un altro calciatore positivo al Covid-19 nella rosa bianconera. Si tratta di Federico Bernardeschi che dunque non sarà a disposizione di Pirlo nel recupero di campionato contro il Napoli in programma mercoledì alle 18:45. Questo il comunicato del club: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

GARA ANCORA A RISCHIO? - La telenovela Juventus-Napoli non si è ancora conclusa. La seconda gara di andata del campionato è stata rinviata già due volte (la prima perché l'ASL campana bloccò la partenza della squadra partenopea verso Torino). Dopo la terza positività tra i ragazzi di Pirlo, tornano i fantasmi di un ennesimo rinvio che farebbe slittare lo scontro Champions League ancora più avanti. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.