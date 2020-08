Juventus, Bonucci: "Contro Lazio e Inter abbiamo dimostrato il nostro valore"

La Juventus si sta preparando al match di ritorno di Champions League contro il Lione. Alla vigilia del match Sarri e Bonucci sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la partita. "Come abbiamo dimostrato in partite importanti, con Inter e Lazio, possiamo far bene facendo un grande lavoro di squadra. Sono i dettagli a fare la differenza, a partire dagli attaccanti e a seguire." - ha dichiarato il difensore bianconero - "Nel post lockdown abbiamo fatto delle buone prestazioni, alternando momenti in cui la concentrazione si è abbassata. Giocando così tanto nei 40 giorni di campionato, le forze vengono a mancare. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare e allenarci questa settimana, e sono convinto che domani sera verrà buttato il 110%"