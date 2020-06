Juventus, Bonucci: "Emozioni strane al rientro, è un segnale di speranza"

La Juventus pareggia con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma è uno 0 a 0 dolce per i bianconeri che passano in finale. Il difensore della Juventus Bonucci, ha parlato ai microfoni della Rai delle sensazioni dopo il lungo periodo di stop: "L’importante era andare in finale. Emozioni strane, dopo 90 giorni, con lo stadio vuoto è stato difficile. Durante la gara ci siamo un po’ allungati, perso palleggio. Rigore Ronaldo? Anche i grandi sbagliano. Lui mette in apprensione le difese e può segnare da un momento all’altro. Da oggi in poi vedremo una grande Juventus. Ci siamo tolti di dosso un momento buio della nostra vita, speriamo che questo segnale dia gioia e speranza a tutti quelli che ci seguono da casa".