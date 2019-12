Juventus, Cobolli Gigli: “Nessun dramma, Lapo esagera. Sulla Lazio..."

Perdendo contro la Lazio in Supercoppa dopo la sconfitta di qualche giorno fa in campionato, la Juventus ha subito una brutta battuta d’arresto, commentata dall'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: “Supercoppa? Non farei troppi drammi. Lapo esagera a dire vergogna. La Lazio ha fatto ottime cose, soprattutto a centrocampo, ma da qui a pensare che la Juve vada in crisi è una cosa senza senso. Il problema sono i 24 gol subiti, che sono tanti. Sarri dice che in difesa fanno errori banali e non se lo spiega. Ma se non se lo spiega lui...!. Allegri o Sarri? Preferivo Allegri perché quella Juve era estremamente determinata e migliore in difesa, ma oggi la Juve deve andare avanti nel suo percorso. In Champions deve arrivare più in là possibile, con grinta e una maggiore capacità di concentrazione. Agnelli? Ha investito tanto perché vuol raggiungere certi traguardi. E' una squadra costruita per vincere e dal punto di vista economico non ha più patrimonio netto. Adesso c'è stato un aumento di capitale ma rimane una società indebitata. Paratici? La campagna della Juve è stata fatta senza tener conto dei debiti nei confronti di alcuni giocatori che erano stati dei baluardi".

