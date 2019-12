Calciomercato Lazio, Amrabat a un passo dal Napoli: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO, AMRABAT - Il nome di Amrabat, che in questa prima parte di campionato giocata con il Verona ha fatto colpo su tante squadre italiane grazie alle sue prestazioni, ha fatto gola anche alla Lazio che ci aveva pensato per il mercato di gennaio. Ma pare che alla fine, dopo un lungo corteggiamento, sarà il Napoli di Gattuso ad accoglierlo. Come riporta 'tuttomercatoweb', dopo Natale il club di De Laurentiis e il Verona definiranno il passaggio di Amrabat per 15 milioni di euro più 1 di bonus, con un ingaggio da poco meno di 2 milioni per quattro anni. Prima però, a gennaio, il Verona riscatterà Amrabat dal Bruges per 3 milioni e mezzo di euro.

Lazio, Lotito ha moltiplicato il valore della rosa: ecco quanto vale

Lazio, De Martino: "Il nostro un grande progetto. Alziamo ancora l'asticella"

Torna alla home page