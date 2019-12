Lazio, Lotito ha moltiplicato il valore della rosa: ecco quanto vale

Un lungo percorso, quello intrapreso dalla Lazio nell'era Lotito. Una strada che faticosa che, non di rado, ha regalato anche soddisfazioni. E la rosa è cresciuta, maturata. Si è fatta carico dei valori sostenuti dalla società, mettendo in campo grinta e coraggio. E così il 'prezzo' complessivo della compagine è salito vertiginosamente. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, il patron biancoceleste ha quintuplicato il calibro della sua Lazio. Oggi la rosa vale 500 milioni, rispetto ai 119 di costo iniziale. Non si tratta di dati ufficiali, ma della valutazione che Lotito potrebbe dare ai cartellini considerando gli attuali prezzi del mercato. Ovviamente, alcuni giocatori nello specifico alzano vertiginosamente la cifra. Luis Alberto è stato acquistato per la 'modica' cifra di 4 milioni, oggi potrebbe essere rivenduto a 80. Milinkovic, dopo la stagione leggermente sottotono dello scorso anno, è tornato prepotentemente sulla scena. La sua valutazione non è più di 150 milioni, ma sotto i 100 non si scende. E Strakosha? Preso a parametro zero, ora non potrebbe essere ceduto a meno di 30 milioni. Acerbi, nonostante l'età, potrebbe costare anche 20 milioni di euro: la Lazio lo ha pagato 11. E poi c'è il panterone, Felipe Caicedo. Per lui Tare ha sborsato 2,5 milioni, oggi non si intavolano trattative che siano inferiori ai 15. Ci sono anche casi in cui, invece, il valore del giocatore è sceso. Vavro, ad esempio, è stato pagato 12 milioni ma non potrebbe essere rivenduto a più della metà. Così come Lukaku, tediato da innumerevoli problemi fisici: 4 milioni spesi per lui, ora non può valerne più di 2. Stesso discorso per Marusic, preso a 5,5 milioni. Valutazione attuale? Non più di 4. A conti fatti, in ogni caso, Lotito è riuscito a moltiplicare il valore della sua Lazio. Pur non potendo competere con le cifre astronomiche di club come la Juventus, i biancocelesti continuano a compiere gesta memorabili. Proprio i bianconeri sono stati sconfitti due volte nel giro di 20 giorni. E in campionato vengono insidiati dalla compagine di Inzaghi, terza in classifica e incredibilmente in forma. Solo il tempo dirà chi avrà ragione.

