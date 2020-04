Juventus, CR7 si allena nello stadio di Madeira. Le autorità portoghesi: "Nessun privilegio"

L'Italia è blindata, il calcio è fermo. Il Coronavirus tiene al momento anche i calciatori fuori dai campi da gioco. I giocatori della Lazio sono rimasti a Roma in attesa di ulteriori sviluppi, altri atleti hanno invece deciso di lasciare l'Italia fino a quando non sarà programmata la ripresa. Tra questi, sono diversi quelli della Juventus. Come Cristiano Ronaldo, che continua ad allenarsi a Madeira in Portogallo, vicino alla sua famiglia. Eppure la stella del calcio è finito in un mare di polemiche. Questo perchè, come riporta Diario Noticias, CR7 ha svolto una seduta di allenamento nello stadio del Clube Desportivo Nacional a Choupana. Un lavoro con il pallone, accompagnato anche dal figlio maggiore. Diverse le critiche scaturite dal gesto, in quanto possibile violazione delle norme di contenimento. In merito è intervenuto l'assessore alla Sanità della Regione di Madeira Pedro Ramos: "Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi, ha diritto a farlo finchè rispetta le regole come tutti i cittadini: non ha nessun privilegio". In Portogallo, intanto, imperversa la polemica.