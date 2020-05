Juventus, Cristiano Ronaldo fa ritorno: "In serata il rientro in Italia"

Cristiano Ronaldo è pronto a rientrare in Italia. Il campione portoghese - che era partito all'indomani di Juve-Inter per far visita alla madre colpita da un ictus - è rimasto "bloccato" a Madeira per quasi due mesi. In queste ore però CR7 si sta apprestando a far ritorno a Torino: secondo la stampa portoghese, è già all'aeroporto di Funchal assieme alla compagna Georgina e ai 4 figli. In serata salirà a bordo del suo jet privato e, una volta rientrato in Italia, dovrà rispettare la quarantena obbligatoria (di 14 giorni) prima di riprendere gli allenamenti alla Continassa.

