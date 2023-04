Juventus, dopo il ko contro la Lazio Vlahovic "scompare" dai social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra serata amara quella di ieri per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, che pure era riuscito a sbloccarsi in Nazionale, continua a fare fatica e soprattutto a non fare gol. Il serbo sta vivendo un momento difficile e forse proprio per questo motivo poche ore dopo la sconfitta contro la Lazio ha deciso di cancellare il suo profilo dai social. Un modo, probabilmente, per isolarsi da critiche e attacchi e concentrarsi solo sul campo.