Juventus, la lunga lettera di Bonucci: "Derby spartiacque..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento difficilissimo quello che sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono in ritiro fino al derby contro il Torino dopo il bruttissimo ko rimediato in Champions contro il Maccabi. Intanto però il capitano Leonardo Bonucci ha voluto scrivere ai tifosi e lo ha fatto in una lunga lettera pubblicata sull'edizione odierna de La Repubblica.

Di seguito alcuni passaggi: "È un periodo particolare, per noi, per i tifosi. Che arrivi proprio al momento giusto questo derby? Lo vedremo. Già in altre stagioni la vittoria nel Derby è risultata uno spartiacque, fra quello che poteva essere e quello che poi è stato (...) La stracittadina è sempre una partita particolare e anche se per anni il divario tra le due squadre è stato onestamente importante, lotteremo per tre punti di fondamentale importanza, per l’una e per l’altra squadra, per motivi diversi (...) Il bello dello sport è accendere una passione e sostenere la propria fede e per questo non vedo l’ora di scendere in campo, vedere lo stadio pieno e dare tutto, insieme alla mia squadra, per portare a casa il risultato. Ad ognuno il proprio Derby, a patto che sia uno spettacolo per il calcio, dentro e fuori dal campo. Buon Derby a tutti e che vinca il migliore".