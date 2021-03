Juventus - Lazio, 9 reti subite in tre gare: mai così male dal 2013

Secondo ko consecutivo per la Lazio di mister Inzaghi dopo quello contro il Bologna in campionato. Considerando anche la sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco nelle ultime tre gare i biancocelesti hanno subito ben 9 reti. Come riportato da Lazio Page per trovare un record negativo simile bisogna risalire ad agosto 2013, con 9 gol subiti tra Juventus-Lazio 4-0 di Supercoppa, Lazio-Udinese 2-1 di campionato e Juventus-Lazio 4-1 di campionato.

