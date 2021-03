La sconfitta contro la Juventus all'Allianz Stadium per 3-1, complica i piani della Lazio in ottica Champions League. I biancocelesti, in attesa delle gare delle altre restano in settima posizione a quota 43. I bianconeri invece staccano l'Atalanta e avvicinano il Milan, consolidando la terza posizione a quota 52.