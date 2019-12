Juventus - Lazio, Leiva e Luis Alberto ammoniti: saltano il Brescia al rientro

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Anche Luis Alberto salterà la prossima sfida contro il Brescia, in virtù del giallo rimediato al 57esimo per un fallo su Cuadrado. Il centrocampista spagnolo era infatti diffidato.



Al 34esimo del primo tempo l'arbitro Calvarese ha ammonito Lucas Leiva per un fallo in ritardo su Dybala. Il centrocampista della Lazio era diffidato in campionato e in virtù di questo salterà il prossimo impegno dei biancocelesti al rientro dalla sosta contro il Brescia, in programma il 5 gennaio al Rigamonti.