Juventus - Lazio, Pedro: "Paghiamo tre nostri errori. La sosta? Per noi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ala spagnola della Lazio, Pedro, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juventus, persa per 3-0 all'Allianz Stadium:

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo mosso bene la palla. Poi un nostro errore ha concesso un contropiede e hanno fatto gol. Nel secondo tempo loro hanno gicoato meglio e meritato. Fatica contro le squadre chiuse? Se metti undici giocatori dietro la palla e due linee è difficile creare occasioni, giocare contro squadre più aperte è più facile avere spazio. Sapveamo che la Juventus era forte in contropiede e così ci hanno fatto gol, nel secondo tempo poi hanno giocato meglio. Noi abbiamo pagato tre nostri errori. Immobile manca tanto, sappiamo la sua qualità. A volte manca il suo gioco, ma Felipe è un grande giocatore, oggi non ha giocato bene come nessuno, ma ha fatto grandi partite. Senza Ciro cambia il nostro modo di giocare. Ora dobbiamo lottare in ogni partita per fare bene per raggiungere la Champions. La sosta? Il Mondiale in questo periodo è strano, per noi è difficile questo stop. Vediamo come andrà e come torneranno i giocatori. Noi non avremo molti giocatori al Mondiale e questa è una fortuna".

L'attaccante spagnolo ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Prendere il primo gol così cambia la partita. Vincere qua è difficile. Abbiamo iniziato bene creando occasioni ed eravamo solidi in difesa. Dopo abbiamo fatto un errore in mezzo al campo e loro sono molto bravi nelle ripartenze. Nel secondo tempo hanno giocato meglio. Non abbiamo chiuso l’anno come volevamo. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione. Stiamo lavorando bene e abbiamo fatto partite importanti contro le big. Dobbiamo continuare così se vogliamo arrivare tra le prime quattro".

Cosa è mancato?

"Oggi abbiamo iniziato bene. Poi un errore pesante. Abbiamo continuato a giocare ma abbiamo fatto un altro errore e per loro è stato più comodo. È una sconfitta dura. Giocare con la Juve qui è difficile. Adesso dobbiamo pensare al futuro. Riposiamo e torniamo con forza per andare avanti in classifica"

Come ti ponti davanti a questa pausa a metà stagione?

“È una cosa nuova per tutti. Dobbiamo farlo non ci sono alternative. Dobbiamo tornare con la miglior forma possibile. In queste settimane lavoreremo per affrontare la stagione. Non so come arrivano i giocatori dopo il mondiale. Ora l’importante è riposare e poi riprendere la forma. Non si sa che cosa può succedere, è una cosa nuova. I giocatori del mondiale dovranno riposare sennò non arrivano alla fine della stagione. Tante partite pesanti. Per alcune squadre sarà buono, per altre no. È una cosa nuova non lo possiamo sapere".

Pedro ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo senza tante difficolltà. E' vero, dopo abbiamo commesso un errore in ripartenza, loro hanno fatto gol e nel secondo tempo c'è stato un altro errore su un recupero di palla. Dopo hanno giocato meglio di noi, ma non penso che abbiamo fatto una brutta partita. E' vero che è stata una brutta sconfitta, poteva essere una buona opportunità per chiudere meglio questa prima parte di stagione. Volevamo vincere oggi e rimanere in alta classifica".

In mixed zone ha aggiunto: "Non penso che siamo in difficoltà. È vero che nel secondo tempo, dopo il secondo gol subito, era un'altra cosa, però abbiamo iniziato bene giocando la palla. La Juve fa gol come sempre in ripartenza. Abbiamo commesso quest'errore, loro segnano e questo cambia la partita. È una sconfitta dura, ma dobbiamo continuare a lavorare per andare avanti. Nei gol abbiamo sbagliato i passaggi perdendo palla e loro ne hanno approfittato. Hanno giocato meglio, parla il risultato. Le assenze di Immobile e Zaccagni? Sono due giocatori fondamentali per noi, come se a un'altra squadra mancassero due importanti come loro. Oggi è stato un peccato non averli con noi. Il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro posizioni, sicuramente. Dobbiamo continuare a giocare con personalità come stavamo facendo. Fino ad adesso abbiamo fatto un bel lavoro. In questo periodo abbiamo fatto un passo in avanti in quanto a mentalità e continuità: siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Vediamo dove saremo a fine stagione. Se resterò qui? non lo so. Non mi piace dire adesso di sì e poi sarà no. Ho parlato con il presidente dicendogli che stiamo lavorando bene e non è il momento di parlarne. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo il discorso. La Spagna la vedo bene: è una squadra forte, giovane, a cui piace dominare la partita. Stanno facendo bene. Fare un pronostico per i Mondiali è difficile, ci sono tante squadre che possono vincerlo. La sosta? È la prima volta che accade, vedremo come rientreranno i vari giocatori. Speriamo che qui vadano bene le cose per raggiungere l'obiettivo finale".