Juventus - Lazio, posticipato l'inizio della vendita dei biglietti: i dettagli

Fonte: sslazio.it

La Serie A è al giro di boa. Questo weekend si giocherà il penultimo turno di campionato e la Lazio giocherà a Torino contro la Juventus. I tifosi biancocelesti, visto il successo della trasferta a La Spezia, hanno già organizzato il viaggio per arrivare all'Allianz Stadium tutti insieme e trascinare i ragazzi di Sarri alla vittoria. Per acquistare i biglietti per lo stadio però bisognerà ancora aspettare: come ha fatto sapere direttamente la società con un comunicato, l'inizio della vendita dei tagliandi, in programma il 10 maggio, è stato posticipato e a breve verranno annunciati nuovi data e orario. Le modalità d'acquisto e i prezzi rimangono gli stessi.

IL COMUNICATO - "Si comunica che l'inizio della vendita dei tagliandi della gara Juventus-Lazio prevista per domani martedi 10 maggio, è stato posticipata. La data e l'orario di partenza della vendita sarà comunicato prima possibile".

I DETTAGLI - I biglietti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium, che ha una capienza di 1016 posti, costeranno 23 euro (più commissioni web) e saranno acquistabili tramite il sito web della Juventus. Per i tagliandi servirà la Tessera del Tifoso Millenovecento e non si potrà effettuare il cambio del nominativo. La vendita terminerà alle ore 19:00 di domenica 15 maggio.