Juventus - Lazio, Tacchinardi: "L'errore di Milinkovic ha tagliato in due la gara"

Tra gli errori compiuti dalla Lazio contro la Juventus c'è indubbiamente l'ingenuità di Milinkovic. Il 'Sergente' è intervenuto irregolarmente su Ramsey, portando l'arbitro a concedere il calcio di rigore ai bianconeri, trasformato poi da Morata. Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha sottolineato l'ingenuità del centrocampista serbo, spiegando come quell'episodio abbia fatto da spartiacque alla gara: “Milinkovic ha fatto un errore clamoroso di inesperienza, ha tagliato in due la partita. Non puoi mai fare quell’intervento in area. Ho l’impressione che quando la gara si fa dura la Lazio non ha più lo spirito dello scorso anno”.

