Juventus - Lazio, Pirlo: "Per noi era come una finale, abbiamo rimontato una grande squadra”

Dopo il triplice fischio tra Juventus e Lazio, il tecnico bianconero Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio, poi c'è stata una reazione di squadra e nonostante le tante assenze abbiamo fatto una grande gara. Avevamo i giocatori contati, alcuni come Cuadrado venivano da un solo allenamento. Quella di stasera per noi era una finale, sono stati tutti bravi a stringere i denti, anche chi ha giocato in una posizione non sua. La cosa più importante erano i tre punti, ho avuto grande disponibilità da giocatori come Danilo e Bernardeschi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione di squadra, non ci stavamo a stare sotto in una partita così delicata. Oggi abbiamo iniziato la partita con venti minuti di ritardo e li abbiamo regalati, ma nella nostra situazione era anche normale. Era difficile recuperare contro una squadra come la Lazio che in settimana non aveva neanche giocato, era uno scontro importante per la classifica e siamo contenti. Morata? Purtroppo non lo abbiamo avuto ultimamente per problemi fisici e di altro tipo, ora sta cercando di trovare la forma migliore ma per noi è un giocatore fondamentale, speriamo di averlo presto al 100%. Kulusevski? Sta reagendo da campione, è normale che arrivando alla Juve a vent'anni ci siano tante pressioni in più. Ogni passaggio è importante, lui sta dimostrando di essere un grande campione di testa ancor prima che nelle prestazioni. Porto? Ho ancora due giorni per prepararla, ora devo riposarmi anche io che sono più stanco dei giocatori. Per noi è una gara fondamentale per il proseguio della stagione, non possiamo sbagliare".

Il tecnico bianconero ha commentato il match anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo cambiato qualcosa per le tante assenze ma i calciatori mi hanno dato grandi risposte anche in ruoli diversi. Tutti i nostri giocatori sono importanti. Il rientro di alcuni di loro è fondamentale. Ronaldo? Ci siamo messi d’accordo durante la settimana perché veniva da tante partite consecutive disputate. Chiesa? Lo abbiamo comprato per fare quello che ha fatto oggi. È duttile, bravo nell’uno contro uno e sta migliorando anche in fase difensiva. Siamo un po’ indietro in classifica. Dobbiamo lavorare e migliorare di partita in partita. Oggi abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a rimontare una grande squadra come la Lazio".

Infine, Andrea Pirlo ha parlato della vittoria in conferenza stampa: "Danilo in mezzo al campo l'ho schierato perché è un giocatore intelligente, sa giocare a due tocchi, è sempre posizionato bene con il corpo e pensavo potesse fare bene. Ho detto delle cose tattiche nell'intervallo perché avevamo regalato i primi 20 minuti alla Lazio. Avevamo concesso il primo gol su un errore. Nel finale di primo tempo ci eravamo ripresi, era salito il giro palla e poi nel secondo tempo abbiamo fatto sempre bene. Arthur e Bonucci avevano fatto un buon allenamento ieri, li ho inseriti per mettere un po' di minutaggio. Morata e Kulusevski stanno giocando molto e lo stanno facendo bene. La nostra intenzione è sempre di fare la partita, poi capita che in certi tipi di partite puoi avere meno possesso. Siamo partiti male, ma poi abbiamo reagito bene contro una squadra forte come la Lazio che aveva avuto una settimana per preparare la gara".