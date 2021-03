Juventus - Lazio, Tare: "Gara importante per i nostri obiettivi, dobbiamo farcela"

Pochi minuti al fischio di inizio: la Lazio affronta la Juventus. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Tare: "Penso che fare un risultato stasera, ci terrebbe in gioco per la Champions League. Siamo consapevoli di questa cosa e abbiamo avuto il modo di preparare nel modo giusto la gara, saltando la partita di martedì. Siamo fiduciosi di fare una buona prestazione. Difficoltà a reagire dopo una sconfitta? Quando perdi devi accettarlo e cercare di reagire. Ci sono stati dei momenti difficili dal punto di vista psicologico, ma da gennaio fino ad ora per punti siamo terzi o secondi. Dobbiamo cercare di fare ancora meglio. Cosa pretendo? Pretendo di vincere il più possibile, per il resto non posso cercare di più da questi ragazzi. Siamo una squadra matura e di esperienza, alla fine conta il risultato e stasera dobbiamo farcela".