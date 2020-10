Juventus, Ronaldo risponde a Spadafora: “Non ho infranto nessun protocollo”

Nella giornata di ieri, Vincenzo Spadafora aveva accusato Cristiano Ronaldo di non aver rispettato il protocollo sanitario nel rientrare in Italia. La risposta del portoghese, risultato positivo al coronavirus in Portogallo, non si è fatta attendere. Queste le sue parole durante una diretta Instagram direttamente dal suo domicilio a Torino dove sta trascorrendo la quarantena: "Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare giorni. Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Fares: "Una gioia essere qui, mi farò trovare pronto"

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Testa solo alla Samp, serve una gara da squadra"

TORNA ALLA HOME PAGE