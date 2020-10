RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Testa solo alla Samp, serve una gara da squadra"

FORMELLO - La vigilia di Sampdoria-Lazio. Si riparte dopo la sosta di campionato, Simone Inzaghi parlerà in sala stampa alle 15.30 per presentare la sfida di domani a Marassi: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Chiarezza sugli infortunati e sulle condizioni di Caicedo?

"Abbiamo qualche defezione, qualcuno non è al massimo, però a casa rimarranno sicuramente Lazzari, Immobile squalificato, Luiz Felipe, Pereira, Lulic... abbiamo una buona lista. Caicedo e Marusic stamattina si sono mossi abbastanza bene, così come Fares e Milinkovic appena rientrati dalle nazionali. Farò le valutazioni domani".

La formazione dipende anche dalla partita di martedì?

"Questo è normale, ma al momento la testa è solo alla Samp. Partita impegnativa, hanno fatto un'ottima gara a Firenze. Penso solo a domani".

Parolo in difesa meglio di Leiva? Opzione per domani e per la Champions?

"Per la Champions ci penseremo dopo il recupero di qualche giocatore. Marco ha dimostrato che può farlo, è duttile, importante per noi. Domani potrà aiutarci sicuramente".

Chi può giocare sulla fascia oltre ai quattro esterni?

"Sugli esterni ora abbiamo qualche problematica. Lazzari è out, Marusic ha fatto oggi il primo allenamento dopo 12 giorni, probabilmente non potrà giocare dall'inizio. Stamattina ci ho provato per qualche minuto Patric, poi anche Parolo. Mi sono tenuto altre opzioni".

I nuovi arrivati a che punto sono?

"Ho trovato grandissima disponibilità. Sono soddisfatto, sono arrivati dopo ma ho trovato grande applicazione da parte loro. Muriqi e Hoedt hanno lavorato bene in questa settimana".

Si aspettava un altro difensore dal mercato?

"L'ha detto anche il ds ieri, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo ponderato e visto le esigenze che impone il mercato. Avevamo diverse soluzioni, abbiamo puntato Hoedt. Conosce l'ambiente, potrà fare bene".

Che insidie porta la Samp?

"Squadra organizzata, hanno un bravissimo allenatore, molto preparato. Ha tanta esperienza, troveremo una squadra in salute, dovremo fare una grande partita di squadra".

Candreva e Keita osservati speciali?

"Sicuramente, sono legato a loro. Avrei voluto trattenerli, hanno fatto scelte diverse. Domani li saluterò, saranno osservati speciali per le loro qualità".