Juventus, Sarri: "Il torneo più difficile della storia. Preparazione? Non ne stiamo facendo..."

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione sul campionato, sulla componente fisica della squadra e sui punti necessari per l'obiettivo scudetto: "Essere vicini all'obiettivo conta zero. Vogliamo arrivarci e fare punti, senza perdere la testa. Abbiamo la possibilità di farlo fino al 2 agosto, domani è una possibilità. Preparazione? Non ne stiamo facendo, giochiamo ogni 72 ore ed è impossibile fare qualsiasi tipo di lavoro. Componente fisica? In questo momento tutti devono farci i conti, giocando così spesso. Dobbiamo pensare solo a entrare in campo con determinazione. Troveremo la forza per farlo e arrivare al nostro obiettivo. Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, un club non può acquistarne 25. Altrimenti non mi resta che allenare me stesso. Voto alla squadra? Buono. Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano, con difficoltà enormi per tutti".

