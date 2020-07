Calciomercato, in Ucraina sono sicuri: "La Lazio segue Supryaga"

L'ultima indiscrezione di mercato relativa alla Lazio arriva dall'Ucraina, e in particolare dal portale Football24.ua. Al club biancoceleste è stato accostato Vladyslav Supryaga, attaccante di proprietà della Dinamo Kiev, con cui è legato da un contratto che scadrà nel 2023, ma in prestito al Dnipro. Per il momento i capitolini non avrebbero fatto recapitare alcuna offerta, ma il giovane 2000 è stato inserito nei radar del ds Tare. La Lazio pensa alla prossima stagione, da vivere calcando anche i palcoscenici della Champions League. E il mercato estivo sarà fondamentale. Esperienza e talento con un occhio al futuro. Nella lista dei profili accostati ai biancocelesti c'è spazio per Supryaga, che nell'attuale stagione ha collezionato già 25 presenze e 14 gol, considerando tutte le competizioni.

