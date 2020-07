Mihajlovic: "Questo non è calcio. Tifosi a settembre, altrimenti meglio non giocare"

Alla vigilia del match del suo Bologna contro il Lecce, Sinisa Mihajlovic, dopo aver presentato la partita, si è espresso in conferenza stampa sul calcio della ripresa post-lockdown: "Non è questo il calcio che si gioca ogni tre giorni con questo caldo. I valori sono un po' falsati. I ragazzi che sono sotto esame e che hanno giocato meno degli altri devono cogliere l'occasione, visto che chiaramente i compagni non possono giocare ogni partita. Perché ho detto che spero il campionato finisca presto? Non l'ho detto perché è difficile dare stimoli, semplicemente perché giocare senza pubblico e' uno 'schifo'. Non è una questione di motivazioni. Speriamo che da settembre tornino i tifosi allo stadio. È una cosa molto importante. Se mi chiedessero se il prossimo anno preferirei giocare senza pubblico o non giocare, sceglierei la seconda opzione. Manca l'atmosfera partita".

Condò: "Chi merita di essere capocannoniere tra Immobile e Ronaldo? Caputo"

Lazio, chapeau Inzaghi: è lui l'artefice del capolavoro Champions

TORNA ALLA HOMEPAGE