Juventus, Sarri: "Parlavano di una squadra finita, ma i fatti dicono che siamo primi"

Al termine della partita di campionato fra Bologna e Juventus, vinta dai bianconeri per 2-0, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Oggi eravamo più brillanti dal punto di fisico. Abbiamo fatto 70 minuti di buon ritmo, mentre nelle altre molto prima eravamo in calo a livello fisico. Ronaldo si lamentava che non gli arrivavano palloni nel finale? Non basta lamentarsi. Dobbiamo migliorare la condizione per avere tutti 90 minuti. Quando finisce la benzina diventa inevitabile abbassarsi. Avere delle individualità di alto livello ti può risolvere le partite, ma noi dobbiamo rimanere una squadra, perchè se hanno un calo di condizione loro due (Cristiano Ronaldo e Dybala), serve il gruppo. Confronto? Si è detto di non farci scalfire. Nel calcio e nella vita ci sono i fatti e le opinioni, se si ascoltavano le opinioni dei giornalisti si sentiva parlare solo di una squadra in disfacimento, invece è prima in classifica. Questo dicono i fatti. Abbiamo fatto due 0-0 in un momento particolare della stagione. Questa è stata una molla per tornare il più velocemente possibile a una condizione mentale tale da farci sopperire a quella fisica che ancora manca".

Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello: il volantino degli Ultras - FOTO

Serie A, la nuova classifica: Lazio a 4 punti dalla Juventus - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE