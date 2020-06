Serie A, la nuova classifica: Lazio a 4 punti dalla Juventus - FOTO

Le prime tre partite della 27esima giornata di Serie A disegnano una nuova classifica. In vetta la Juventus allunga a 66 e ora è a +4 sulla Lazio e +9 sull'Inter, con biancocelesti e nerazzurri che ovviamente hanno una partita in meno. In zona Europa League il Milan sale a 49 appaiando il Napoli al settimo posto. Il Bologna rimane a 34, in posizione lontana dall'Europa ma tranquilla rispetto alle ultime tre. Il Lecce terzultimo resta a 25 (al momento insieme al Genoa), Fiorentina e Brescia fanno un passettino in avanti rispettivamente a 31 e 17.

