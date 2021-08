Juventus, scoppia il caso Ronaldo: il portoghese in panchina contro l'Udinese

Inizia la Serie A e il primo caso sembra essere scoppiato proprio in casa Juventus. La squadra di Allegri alle 18:30 scenderà in campo contro l'Udinese e quello che balza all'occhio è l'assenza tra i titolari di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il portoghese non ha nessun problema fisico e sarebbe stato proprio lui a chiedere di stare fuori. Nelle ultime settimane le voci di mercato si sono rincorse e questa potrebbe essere una conferma importante del fatto che CR7 potrebbe non rimanere a Torino in questa stagione.

Empoli - Lazio, Andre Anderson condivide sui social la gioia della vittoria – FOTO

La rivelazione del medico di Obiang: "Ricoverato per la miocardite"

TORNA ALLA HOMEPAGE