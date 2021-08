Empoli - Lazio, Andre Anderson condivide sui social la gioia della vittoria – FOTO

È stata una serata importante quella di ieri al Castellani, la Lazio ha battuto la neopromossa Empoli per 3 a 1. Una vittoria importante che infonde fiducia sia ai tifosi sia ai giocatori stessi. La gioia dei primi tre punti conquistati in trasferta è stata condivisa dai biancocelesti sui rispettivi profili social. Tra questi non poteva mancare Andre Anderson che ieri è subentrato nel secondo tempo al posto di Sergej Milinkovic Savic, ha così potuto dare anche il suo supporto per la vittoria. Ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae durante il match, scrivendo: “+3 punti importanti per nostro percorso” il tutto accompagnato dall’emoticon dell’aquila e delle mani al cielo.

