Lazio, Milinkovic e il messaggio ai fantallenatori: "Buongiorno a tutti" - VD

Non solo la Lazio si affida a Milinkovic. Nella prima uscita stagionale il Sergente ha realizzato un gol, quello del momentaneo 1-1, e l'assist per la rete di Lazzari rendendo felici tutti i fantallenatori che l'hanno acquistato all'asta. Questa mattina il serbo ha voluto dare un dolce risveglio a tutte le persone che hanno creduto in lui con un simpatico video pubblicato sul suo profilo Instagram. Qualità e tanta personalità: Sergej è al centro del nuovo progetto iniziato da Sarri e vuole far divertire i laziali e non solo.