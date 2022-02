Juventus, stagione finita per Kaio Jorge: il comunicato

La stagione di Kaio Jorge finisce qui. L'attaccante brasiliano, arrivato in estate alla Juve e raramente chiamato in causa da Allegri quest'anno, ha riportato la rottura del tendine rotule nel match della squadra bianconera Under 23 contro la Pro Patria. Questo il comunicato: "Nel corso della partita di oggi dell’Under 23 Kaio Jorge ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J|Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nelle prossime ore".