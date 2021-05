Juventus, torna Allegri in panchina: esonerato Pirlo dopo una sola stagione

È praticamente fatta per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Battuta la concorrenza di Inter e Real Madrid, il club bianconero è pronto a far firmare il tecnico livornese. Attesa l'ufficialità tra stasera e domani mattina, con un contratto di tre o quattro anni per l'allenatore. Il presidente Agnelli ha dunque deciso di esonerare Pirlo dopo una sola stagione in bianconero, conclusa con la qualificazione in Champions League e due trofei vinti (Coppa Italia e Supercoppa italiana). A riportare la notizia è Sky Sport.