Juventus-Verona, ammonito un attaccante bianconero: salta la Lazio

Minuto 59 di Juventus-Verona. Tre minuti dopo aver trovato il gol che ha stappato la partita, Moise Kean interviene in ritardo sul piede di Faraoni. Per Marchetti è un fallo di ammonizione. Cartellino giallo sventolato in faccia all'attaccante italiano che era nella lista dei diffidati e salterà il prossimo impegno dei bianconeri, in trasferta contro la Lazio di Sarri.