Karsdorp, oltre al danno anche la beffa: punizione esemplare della Roma

Ieri Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria per la seduta pomeridiana della Roma. Ufficialmente il club giallorosso attende il calciatore nella giornata di oggi ma la rottura è ormai ufficiale. La decisione del calciatore - si legge - mette in difficoltà la dirigenza, che stava cercando di mediare con Mourinho per consentire al terzino di tornare a disposizione ed evitare di cercare un sostituto a gennaio. Con l'assenza di ieri, il banco è saltato. Multa in arrivo per il laterale che a questo punto, nell'ottica del ragazzo, cambia poco.