Kluivert: "Meglio un Europeo con l'Olanda che la Champions con la Roma"

In un'intervista concessa all'Helden Magazine, Justin Kluivert, attaccante della Roma, è tornato a parlare di calcio. Nelle sue dichiarazioni anche alcune frasi che non faranno di certo piacere ai tifosi giallorossi: "Roma o Olanda? Sicuramente preferisco vivere in Olanda, senza dubbio. Ragazze italiane od olandesi? E’ una bella domanda, però scelgo le ragazze olandesi". Poi la stoccata finale. La Champions con la Roma o l'Europeo con l'Olanda, anche qui poche esitazioni: "Certamente l’Europeo con l’Olanda". Insomma, l'Italia e la Roma, non sembrano aver fatto breccia nel cuore dell'esterno.