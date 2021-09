Kolyvanov: “Lazio, stai attenta! Ecco i punti di forza della Lokomotiv Mosca”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Igor Kolyvanov, ex attaccante di Foggia e Bologna, ha presentato il match di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca in programma questa sera ore 21. Di seguito l'analisi dell'ex calciatore russo: "La Lokomotiv si distingue per essere una squadra tosta, coesa, di lottatori. Non ci sono grandissime individualità ma un buon collettivo che funziona. La difesa è ben collaudata, concede pochi gol e credo che per la Lazio sarà difficile. I giocatori da tenere d'occhio? In porta Guilherme è una certezza e un punto di riferimento per la squadra, non solo per le prestazioni ma anche per la sua leadership. E davanti c'è Fedor Smolov che è partito molto bene in questa stagione (6 reti in 9 partite di campionato, ndr). Altro giocatore da tenere d'occhio è Kamano. Punti deboli? È una squadra tosta, ma al tempo stesso manca forse qualcosa a livello tecnico e si nota anche nella gestione del possesso palla. Ad ogni modo la Lazio deve stare attenta, perché alla Lokomotiv possono bastare davvero pochi tocchi per arrivare in porta".