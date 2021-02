Kosovo, oggi si festeggia il giorno dell'indipendenza: il messaggio social di Muriqi - FT

Il 17 febbraio del 2008, in seguito a un referendum, il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza. Vedat Muriqi, calciatore che detiene il record di gol realizzati con la maglia di questa Nazionale (10), ha voluto ricordare questa data storica per il suo Paese. L'attaccante della Lazio è stato anche il primo giocatore kosovaro a segnare in Serie A. Di seguito la foto postata sui propri social per l'occasione.