Kumbulla, tifosi di Lazio e Roma scatenati e il calciatore blocca i commenti sui social - FT

Alla fine il futuro di Marash Kumbulla è diventato un vero e proprio derby di mercato. Sì perché se in principio il difensore era tra il fuoco di Lazio a Inter alla fine ha deciso di andare alla Roma. Una trattativa che si è risolta in poco meno di 24 ore, il giocatore si trova già in città per le visite mediche, e che ha lasciato di stucco anche i tifosi biancocelesti che ancora credevano che il difensore potesse approdare nella Capitale. Tanto che sotto una foto del giocatore, postata sul suo profilo Instagram tre giorni fa, si è scatenata una vera e propria valanga di commenti. Prima dei tifosi della Lazio che lo invitavano ad accettare l'offerta di Tare e poi di quelli della Roma che hanno colto la palla al balzo per riaccendere la rivalità cittadina. Talmente tanti commenti che alla fine Kumbulla ha deciso di bloccare la possibilità di commentare sotto il post.

