L'aneddoto di Signori su Mazzone: "È la prima volta che esulto a un gol di un laziale"

© foto di Federico De Luca

Beppe Signori racconta Carletto Mazzone. Protagonista del documentario sull'allenatore romano su Prime Video, l'ex attaccante della Lazio ha ricordato il loro passato insieme a Bologna. In particolare Signori ha svelato un simpatico aneddoto con il suo ex tecnico dopo il suo primo gol con la maglia rossoblu: "Venivo da un infortunio all'ernia al disco. Ero considerato un ex giocatore ma poi il Bologna mi acquistò. Ebbi l'opportunità di conoscere Mazzone. Entrò nello spogliatoio e in romanaccio ci disse 'Ao qui voi siete 24. Io 24 teste non riuscirò mai a capille. Famo 'a cosa più semplice. Voi 24 cercate de capì la mia. Famo prima'. Poi aggiunse 'Io parlo solo con Beppe. Se qualcuno non lo conosce vada a guardare l'almanacco e vede chi è Signori'. Mi ricordo il primo gol che feci qui a Bologna fu alla settima giornata contro la Roma. Pareggiammo 1-1. Mazzone venne negli spogliatoi e mi disse 'Ao, è la prima volta che so' contento che un laziale fa un gol alla Roma'. Dopo l'operazione è riuscito a gestirmi nella miglior maniera possibile".