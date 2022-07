L'involuzione di Caicedo: dalla Champions con la Lazio agli allenamenti in solitaria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono ormai lontani i tempi in cui Caicedo faceva impazzire i tifosi della Lazio con i suoi gol allo scadere diventati con il tempo un marchio di fabbrica. La zampata del Panterone arrivava dall'80' in poi, quando tutto sembrava finito. Con i biancocelesti è cresciuto, fino ad arrivare in Champions League. Lo scorso anno ha deciso di cambiare aria: prima ceduto al Genoa a titolo definitivo, poi in prestito all'Inter. In entrambi i casi non è riuscito a integrarsi come nella Capitale. Il contratto con i Grifoni non si è rinnovato e adesso l'ecuadoriano è senza squadra. Nonostante questo non molla, si allena in palestra e in campo in solitaria con il suo coach. Una parabola calante immeritata, per la dedizione, il sacrificio e le qualità tecniche dimostrate sul rettangolo verde. Alla Lazio manca un vice Immobile con le sue caratteristiche. Se le cose dovessero rimanere così un suo ritorno non sarebbe del tutto improbabile.