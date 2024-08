La Gazzetta dello Sport ne combina un'altra: niente Lazio sulla copertina di Sportweek

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora qualche ora d'attesa, poi inizierà un nuovo campionato di Serie A. Sportivi, appassionati e addetti ai lavori stanno stilando la propria griglia di partenza, addentrandosi tra cambi in panchina, colpi di calciomercato e uscite inaspettate. La Gazzetta dello Sport - nel suo Sportweek - ha dedicato la copertina alla ripartenza, scegliendo alcuni protagonisti delle principali squadre italiane. Nelle vesti di cuochi per un giorno, Lautaro Martinez, Leao, Kvaratskhelia, Dybala, Vlahovic e De Ketelaere. Lazio? Non pervenuta. Non c'è alcun rappresentante del club biancoceleste. E non regge neanche l'eventuale spiegazione di aver optato per le prime sei in classifica, considerando che il Napoli è giunto in decima posizione lo scorso anno. Un'altra dimenticanza, una coincidenza o la certezza che quello della Lazio sarà un campionato non di primo livello?

