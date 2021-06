La Lazio celebra Immobile con un post social: "The King" - FOTO

Arrivano da ogni parte del mondo i complimenti per l'Italia e per Immobile, bomber azzurro che ha aperto il suo Europeo con un gol e un assist nel 3-0 alla Turchia. Non poteva esserci modo migliore per cominciare il cammino ad Euro 2020, Ciro non ha tradito le aspettative dei tifosi. La Lazio si gode il suo centravanti, sempre più goleador e non più solo in biancoceleste. Su Instagram il club ha voluto celebrare l'attaccante con un post e una dedica speciale: "Goal & Assist per The King nella prima partita con vittoria dell'Italia", si legge. In allegato gli scatti della notte dell'Olimpico, la casa di re Immobile.

