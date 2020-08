La Lazio dà il benvenuto ad Akpa-Akpro: la risposta del giocatore - FOTO

Uno dei volti nuovi di questo insolito ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è quello di Akpa Akpro. Il franco-ivoriano, classe 1992, arriva direttamente dalla Salernitana e ora il suo compito è quello di convincere mister Inzaghi che può essere una pedina importante per questa stagione dei biancocelesti. Proprio la società ha voluto dare al centrocampista il benvenuto sui social al quale il neo acquisto biancoceleste ha replicato "Me Too" ovvero "Contento anche io di conoscervi".

