La Lazio si ritrova a tavola: la grigliata a Formello tra cibo e scherzi social - FOTO

Un pranzo tutti insieme per concludere l'allenamento in compagnia: oggi, al termine della seduta mattutina a Formello, la Lazio si è ritrovata a tavola per una grigliata di carne. L'occasione giusta per stare insieme e rinvigorire ancora di più un gruppo già solido come quello biancoceleste. Sui social network, Romulo scherza e condivide gli scatti fotografici del pranzo. Da una parte "il tavolo triste", quello degli "smartphones addicted" che proprio non riescono a non tenere d'occhio il telefonino: la fotografia ritrae Correa, Luis Alberto e Lucas Leiva concentratissimi sui propri cellulari. Poi, c'è il "tavolo felice": l'ex Genoa si mette in posa sorridente insieme a Wallace, Luiz Felipe, Pedro Neto, Bruno Jordao e Bastos. Proprio il difensore angolano coglie l'occasione per lanciare dei sondaggi indirizzati ai propri followers, a cui chiede se Correa e Wallace, con addosso occhiali da sole e cappello, siano o no "guapi". Tra uno scherzo e una risata, la Lazio si ritrova a tavola: il gruppo è più unito che mai.