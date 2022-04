La Liga celebra Muriqi: è lui l'uomo copertina - FOTO

Una settimana che difficilmente dimenticherà quella appena conclusa Vedat Muriqi. L'ex attaccante biancoceleste, in prestito fino al termine della stagione al Maiorca, è stato l'uomo decisivo della vittoria della squadra di Javier Aguirre sull'Atletico di Simeone. Il kosovaro ha infatti calciato e realizzato il rigore che ha permesso ai "Diavoli" di portare a casa tre punti importantissimi e una vittoria prestigiosa. Per questo motivo il profilo ufficiale della Liga sui social ha scelto proprio lui come uomo copertina. Insomma un'avventura, quella spagnola, che sta regalando a Muriqi tantissime soddisfazioni.