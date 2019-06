La Notte dei Re, coro contro la Lazio da parte del centrale del tennis

Una serata di calcio e spettacolo, con tanti campioni in campo fra cui tre ex Lazio. La presenza di Peruzzi, Stankovic (fischiato all'ingresso) e Mendieta, non è bastata però per evitare un coro di basso livello anche in una partita di beneficenza, dal nobile scopo, organizzata da Totti e Figo. Sgradevole, senza spingersi oltre, il dover ascoltare dal centrale del Tennis levarsi un "E la Lazio m*rda...", in pieno contrasto con lo spirito dell'evento "La notte dei Re". Decisamente più ironico constatare come dai 7-1 in attività l'ex capitano della Roma sia passato al 17-11 nelle amichevoli del post carriera. Non si può non sottolineare il comportamento esemplare dei calciatori, combattuti fra il non farsi male e quel sano agonismo sempre riposto in una porzione del loro cervello. Sopito, ma mai domo.

HABEMUS INZAGHI

LAZIO, INTRIGO FARES



TORNA ALLA HOME