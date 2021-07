La Serie A omaggia i difensori goleador: presenti due ex Lazio - FOTO

Difensori di ruolo, ma con il vizio del gol. Il profilo Instagram ufficiale della Lega Serie A della ha omaggiato quattro ex difensori del campionato italiano che avevano un discreto feeling con le porte avversarie. Si tratta di Gonzalo Rodriguez della Fiorentina, di Materazzi dell'Inter e dei due ex Lazio Oddo e Mihajlovic. Il primo dotato di un ottimo destro, il secondo di un mancino educatissimo che ha messo in mostra spesso sui calci piazzati. La domanda è chi di loro ha segnato di più nella massima serie italiana? Comanda Mihajlovic con 38 reti, seguono Materazzi e Oddo rispettivamente con 35 e 29, chiude Gonzalo Rodriguez con 22.