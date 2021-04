La Superlega risponde a Uefa e Fifa: "Pronti a proteggerci da provvedimenti"

Arriva la risposta della Superlega alle dure considerazioni dell'Uefa e della Fifa, pronte a prendere provvedimenti verso i club e i calciatori che prenderebbero parte alla manifestazione. Questa la lettera del nuovo consorzio inviata alle due istituzioni sportive riportata dal Times: " Siamo preoccupati che la FIFA e la UEFA possano rispondere cercando di adottare misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni. Le loro dichiarazioni formali, tuttavia, ci obbligano ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l'impegno di finanziamento della Superlega ma, in modo significativo, sarebbe illegale. Per questo motivo, SLCo ha presentato una mozione dinanzi ai tribunali competenti al fine di garantire l'istituzione e il funzionamento senza soluzione di continuità della Competizione, in conformità con le leggi applicabili - prosegue la missiva - È nostro dovere, in qualità di membri del consiglio di SLCo, garantire che tutte le azioni ragionevoli disponibili per proteggere gli interessi della Competizione e dei nostri stakeholder siano debitamente intraprese, dato il danno irreparabile che subirebbe se, per qualsiasi motivo, fossimo privati ​​della possibilità di costituire tempestivamente la nuova competizione ".